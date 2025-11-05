В Минздраве рассказали о состоянии получивших ожоги глаз в Абакане

"Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, сейчас они находятся на амбулаторном лечении, никто не госпитализирован, — сказал представитель министерства.
По данным минздрава, помощь потребовалась 32 пациентам с поражением сетчатки глаз. Среди пострадавших 20 несовершеннолетних.
Ранее Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в кинотеатре по ч. 1 ст. 238 УК. Пострадавших допросят об обстоятельствах произошедшего, следователи проведут экспертизы.
Сам инцидент произошел днем 3 ноября во время киносеанса в малом зале в кинотеатре по улице Т. Шевченко. Там оставили включенной бактерицидную лампу во время сеанса.