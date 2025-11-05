Мертвого человека нашли на нижегородской ферме

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области, 3 ноября примерно в 22:30 сотрудники обнаружили тело 58-летнего мужчины. Он работал животноводом в ООО «Племзавод имени Ленина». Труп нашли в приямке наклонного транспортера.