Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мертвого человека нашли на нижегородской ферме

На территории молочно-товарной фермы в Ковернинском округе произошел трагический инцидент.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области, 3 ноября примерно в 22:30 сотрудники обнаружили тело 58-летнего мужчины. Он работал животноводом в ООО «Племзавод имени Ленина». Труп нашли в приямке наклонного транспортера.

По факту происшествия начато официальное расследование.

Как сообщил руководитель надзорного органа Илья Мошес, целью расследования является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии.

Ранее сообщалось, что ремонтник сорвался с крыши одного из промышленных объектов в Автозаводском районе.