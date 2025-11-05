Устроившего поджог жителя Пермского края обвиняют в убийстве двух человек

Сотрудники следственного отдела по городу Березники предъявили 38-летнему жителя Прикамья обвинение в убийстве двух человек, рассказали в региональном СКР.
Речь идёт о страшном пожаре, который произошёл утром 4 ноября. Мужчина поссорился со своим 60-летним знакомым, а затем поджёг его дом в одном из СНТ в Березниках. Очевидцы вызвали на место происшествия огнеборцев. Справившись с огнём, пожарные обнаружили в сгоревшем доме тела мужчины и женщины.
«Следователи выяснили, что в момент происшествия в гостях у хозяина жилища находились его знакомые. А сам владелец дома был в гостях у соседа. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Мужчину заключили под стражу», — пояснили в региональном СКР.
Специалисты проводят экспертизы, допрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.
