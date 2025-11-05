Устроившего поджог жителя Пермского края обвиняют в убийстве двух человек

«Следователи выяснили, что в момент происшествия в гостях у хозяина жилища находились его знакомые. А сам владелец дома был в гостях у соседа. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Мужчину заключили под стражу», — пояснили в региональном СКР.