Воронежцу пришлось извиняться на видео за танцы под трек Верки Сердючки у клуба

Инцидент произошел у входа в местный ночной клуб «Жара» после его закрытия: под треки из машины танцы под композицию украинского певца Андрея Данилко продолжились на улице. После выходных борисоглебцу пришлось записать видео с извинениями на фоне герба и флагов РФ в офисе госучреждения: на записи (копия есть у «Ъ-Черноземье») он заявил, что теперь раскаивается в содеянном и поддерживает СВО.