В слезах клянется, что не убивала дочку: мать, обвиняемую в расправе на своим 5-летним ребенком, отправили в СИЗО

Калининский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 43-летней жительницы Башкирии, обвиняемой в убийстве своей пятилетней дочери. Об этом сообщает Следственный комитет Челябинской области. Арест продлится два месяца — до 3 января.
Как сообщает «КП-Челябинск», когда обвиняемую проводили по коридору к залу суда, женщина крикнула журналистам «Я не убивала» и расплакалась.
Напомним, тело девочки с колото-резаными ранениями было обнаружено 3 ноября в съемной квартире на улице 250-летия Челябинска. Подозреваемая, которая ранее проживала в башкирском селе Ахуново, арендовала жилье с сентября 2025 года. Женщина в ходе допросов отрицает свою вину, она высказала собственную версию произошедшего.
По словам матери, девочка случайно утонула в ванной. Смерть дочери ее не смущала, потому что женщина много пила, а когда появился запах, жительница Башкирии якобы поместила тело в пакет и спрятала в диван.
Ранее сообщалось, что до рождения дочери обвиняемая жила с отцом ребенка, но пара рассталась. Других детей у нее нет. Расследование этого резонансного уголовного дела взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
