Пьяного пассажира сняли с рейса в калининградском аэропорту

Сотрудники авиакомпании обратились в транспортную полицию, заметив у мужчины шаткую походку, невнятную речь и резкий запах алкоголя.
Спецназ транспортной полиции доставил пассажира в дежурную часть, где гражданин отказался от медицинского освидетельствования. Несмотря на это, в отношении него составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
Этот случай вновь подтверждает, что авиаперевозчики и правоохранительные органы строго следят за безопасностью полётов, пресекая попытки нетрезвых пассажиров попасть на борт самолёта.