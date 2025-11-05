Ричмонд
Пьяного пассажира сняли с рейса в калининградском аэропорту

В аэропорту «Храброво» произошел инцидент с 40-летним жителем Калининграда, которого не пустили на рейс в Санкт-Петербург из-за сильного алкогольного опьянения.

Источник: Янтарный край

Сотрудники авиакомпании обратились в транспортную полицию, заметив у мужчины шаткую походку, невнятную речь и резкий запах алкоголя.

Спецназ транспортной полиции доставил пассажира в дежурную часть, где гражданин отказался от медицинского освидетельствования. Несмотря на это, в отношении него составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Этот случай вновь подтверждает, что авиаперевозчики и правоохранительные органы строго следят за безопасностью полётов, пресекая попытки нетрезвых пассажиров попасть на борт самолёта.