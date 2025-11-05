Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Тарасову задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти на территорию России наркотическое вещество, спрятанное внутри электронной сигареты. Актриса возвращалась в Москву после отдыха на Мальдивах транзитом через Израиль. При личном досмотре у нее было обнаружено 0,4 грамма масла каннабиса. В отношении артистки было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штрафа в размере до 1 млн рублей.