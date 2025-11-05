Ричмонд
Жителя Самары отправили в колонию за поджог машины знакомого

Пьяный самарец облил бензином машину знакомого и поджег ее.

Источник: Комсомольская правда

Жителя Самары осудили за умышленный поджог машины знакомого. В августе 2024 года пьяный мужчина решил отомстить знакомому. Он облил бензином его машину и поджег ее. Об этом инциденте рассказали в прокуратуре Самарской области.

«Транспортное средство, находившееся вблизи жилых домов и других автомобилей, было уничтожено», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Самарец в суде признал свою вину. Его приговорили к 10 месяцам колонии-поселения. Также с поджигателя взыскали 600 тысяч рублей, что компенсировать причиненный ущерб.