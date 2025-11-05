У экс-замгубернатора Рязанской области конфисковали имущество на 70 млн рублей

Однако вскоре после этого в СМИ и социальных сетях начали появляться публикации, ставившие под сомнение героический поступок экс-чиновника. Одновременно всплыла информация о том, что при вступлении в должность Греков скрыл свою погашенную судимость. На фоне разгоревшегося скандала в январе 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию, а вскоре стал фигурантом уголовного дела.