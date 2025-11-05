У экс-замгубернатора Рязанской области конфисковали имущество на 70 млн рублей

Имущество бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова на сумму 70,4 миллиона рублей конфисковано в доход государства. Это произошло после вступления в законную силу приговора по громкому делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В дополнение к имуществу у экс-чиновника конфисковали еще 80,6 миллиона рублей. Суд установил, что эти деньги были получены им преступным путем.
Бывшего замгубернатора признали виновным в мошенничестве, получении взяток и приговорили к 16 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, на него наложен штраф в размере 400 миллионов рублей.
Грекова назначили на должность вице-губернатора в сентябре 2017 года, указывает ТАСС. В мае 2018-го экс-чиновник спас тонувшего в пруду ребенка, после чего стал одним из победителей X Всероссийского фестиваля МЧС «Созвездие мужества», также он имеет другие ведомственные и государственные награды.
В 2020 году, во время пресс-конференции Владимира Путина, рязанская журналистка рассказала президенту, как Греков якобы вынес семь человек из огня при взрывах на военных складах, получив при этом контузию.
Однако вскоре после этого в СМИ и социальных сетях начали появляться публикации, ставившие под сомнение героический поступок экс-чиновника. Одновременно всплыла информация о том, что при вступлении в должность Греков скрыл свою погашенную судимость. На фоне разгоревшегося скандала в январе 2021 года он ушел в отставку по собственному желанию, а вскоре стал фигурантом уголовного дела.