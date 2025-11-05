Ричмонд
В центре Петропавловска-Камчатского зафиксирован разлив нефтепродуктов

В акватории Авачинской губы, в районе центральной набережной Петропавловска-Камчатского, подтвержден факт загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природы Камчатского края.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, первая информация о появлении радужной пленки на воде поступила еще 4 ноября из социальных сетей. После этого в министерство начали массово обращаться жители города.

После многочисленных жалоб жителей на место выехал инспектор краевого Минприроды. Проведенная 5 ноября проверка подтвердила факт загрязнения, предположительно, нефтепродуктами. Информацию о разливе сразу же направили в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Дополнительно проинформированы местные экстренные службы для обследования береговой линии. Ситуация остается на особом контроле.

Авачинская губа — самая большая незамерзающая бухта в мире и главные транспортные «ворота» Камчатки. На ее берегах расположены столица региона Петропавловск-Камчатский и город Вилючинск.