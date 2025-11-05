Полыхали стены, потолок и мебель: под Уфой загорелся магазин доставки еды

Сегодня вечером, 5 ноября, в селе Михайловка (Уфимский район Башкирии) произошел пожар в магазине доставки еды. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
По информации ведомства, по прибытии пожарных подразделений горели стены, потолок и мебель в одноэтажном каркасном здании. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на общей площади восьми квадратных метров.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает причину пожара.
