Пассажиров отравили на теплоходе, следовавшем в Москву

На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление пассажиров. По данным SHOT, симптомы недомогания ощутили около десяти человек, включая детей.

Первые заболевшие появились на второй день круиза по маршруту «Москва — Тверь — Углич — Москва». Пассажиры жаловались на рвоту, диарею и сильные спазмы в животе.

Туристам пришлось самостоятельно покупать лекарства в аптеке Углича, чтобы облегчить симптомы. Теплоход с пострадавшими уже вернулся в Москву.

На причале пассажиров встречали бригады скорой помощи. Судно принадлежит компании «Донинтурфлот». Это уже не первый случай отравлений на речных круизах — ранее подобные инциденты фиксировались на теплоходах компаний «Мостурфлот» и «Водоходъ», отмечает канал.

