Германия вводит новые правила для россиян, которые едут в страну

Ранее семь государств Шенгенской зоны — Дания, Исландия, Латвия, Литва, Франция, Чехия и Эстония — ввели запрет на пересечение границы для граждан России, имеющих небиометрические паспорта. В качестве обоснования данной меры власти этих стран, как правило, ссылаются на высокую степень уязвимости подобных документов к подделке. При этом Латвия, Литва, Чехия и Эстония закрыли въезд для российских туристов через внешние границы Шенгенской зоны и Европейского союза, однако въезд на их территорию из других государств Шенгенского пространства остается доступным без каких-либо ограничений.