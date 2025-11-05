Чем ядерные учения отличаются от испытания ядерного оружия: в чем разница подходов России и США

Российская Федерация является стороной данного международного соглашения, завершив процедуры его подписания и ратификации. США в свою очередь подписали договор, однако ратификация документа не была проведена. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Однако в 2023 году Москва приняла решение отозвать свою ратификацию в связи с отсутствием прогресса в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем Россия продолжает принимать участие в работе организации по ДВЗЯИ. Кроме того, уже завершено строительство российского сегмента международной системы мониторинга, который по своим масштабам занимает второе место в мире.