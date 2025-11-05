17 человек спаслись, одна из них пострадала: в уфимском доме загорелась квартира

Сегодня, 5 ноября, в Уфе в жилом доме на улице Энгельса произошел пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.
По прибытии пожарных подразделений на площади девяти квадратных метров горело домашнее имущество. Специалистам удалось быстро все потушить.
В ходе спасательной операции из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировали девять человек. Звенья газодымозащитной службы спасли из задымленного помещения женщину, которую передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра. До прибытия пожарных подразделений семь граждан самостоятельно эвакуировались из здания.
Причину инцидента выясняет дознаватель МЧС.
