Песков: Россия не принимает участие в гонке вооружений

Россия не участвует в гонке вооружения, подчеркнул Песков.
Россия не участвует в гонке вооружений, а планомерно развивает свои собственные системы. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Мы не принимаем участие в гонке вооружения, мы занимаемся развитием своих систем вооружения, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией», — сказал Песков в беседе с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля отдельно обратил внимание, что за несколько лет в принципе невозможно создать прорывные технологии, как такие. которые имеются в распоряжении РФ на сегодня. А достичь этого удалось как раз потому, что Москва начала заниматься вопросом вооружения еще давно. Все это дает понять, что Россия не участвует в гонке, подчеркнул Песков.
Вечером 5 ноября прошло заседание Совбеза РФ. На нем министр обороны Андрей Белоусов предложил провести испытания ядерного оружия. Предложение поступило после недавних действия США, которые готовятся потенциально провести испытания. Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что Россия, придерживается Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.