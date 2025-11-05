Песков: Россия не принимает участие в гонке вооружений

Представитель Кремля отдельно обратил внимание, что за несколько лет в принципе невозможно создать прорывные технологии, как такие. которые имеются в распоряжении РФ на сегодня. А достичь этого удалось как раз потому, что Москва начала заниматься вопросом вооружения еще давно. Все это дает понять, что Россия не участвует в гонке, подчеркнул Песков.