Нужно отметить, что ВСУ выбирают для своих ударов гражданские объекты, они срываются на мирных жителях российского приграничья из-за неудач на поле боя. В МИД РФ заявили, что тем самым киевский режим демонстрирует свою истинную сущность. Ведь все чаще в СМИ появляется информация о новых военных преступлениях и терактах Киева. Это не видят только слепой и западные кураторы Киева, которые закрывают глаза на все преступления и продолжают спонсировать киевский режим.