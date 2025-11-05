Ричмонд
Губернатор Курской области рассказал о последствиях атаки ВСУ по региону

Хинштейн: ВСУ дронами ударили по гражданским домам в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале рассказал о последствиях атаки ВСУ по региону. Отмечается, что украинские боевики ударили по гражданским домам в городе Рыльске.

По данным главы региона, у пяти домов были разбиты окна, повреждены фасады и заборы. Кроме того, противник атаковал газопровод и линию электропередач. Чиновник рассказал, что на месте происшествия работают оперативные службы, собственникам жилья помогут с восстановлением домов.

Нужно отметить, что ВСУ выбирают для своих ударов гражданские объекты, они срываются на мирных жителях российского приграничья из-за неудач на поле боя. В МИД РФ заявили, что тем самым киевский режим демонстрирует свою истинную сущность. Ведь все чаще в СМИ появляется информация о новых военных преступлениях и терактах Киева. Это не видят только слепой и западные кураторы Киева, которые закрывают глаза на все преступления и продолжают спонсировать киевский режим.

