В Минске микроавтобус задавил женщину на тротуаре, двигаясь задним ходом

По информации следствия, 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигался задним ходом по тротуару, где в это время находилась женщина 83 лет. В итоге пожилая минчанка оказалась под колесами микроавтобуса и получила серьезные травмы, от которых и скончалась, несмотря на все попытки ее реанимировать.