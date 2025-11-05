В Минске микроавтобус задавил женщину на тротуаре, двигаясь задним ходом. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси, уточнив, что ДТП произошло в среду, 5 ноября, на улице Красноармейской.
По информации следствия, 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигался задним ходом по тротуару, где в это время находилась женщина 83 лет. В итоге пожилая минчанка оказалась под колесами микроавтобуса и получила серьезные травмы, от которых и скончалась, несмотря на все попытки ее реанимировать.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Следователи просят откликнуться очевидцев трагедии по телефону (8017) 389−55−55, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, что белорус пойдет под суд, выбросив в мусор 33 тысячи рублей на детской площадке.
А еще в Минске два брата жестоко убили соседа, который попросил сделать музыку потише: «Попросил не шуметь поздно вечером».
Кроме того, минчанка хотела почитать смс в телефоне парня, но заблокировала свой телефон и лишилась денег.