В Тюменской области грузовик протаранил стену «Монетки»

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошла авария с участием двух автобусов. Инцидент случился возле комплекса «Арсиб». Помимо этого в городе из-за непогоды продлили работу врачей-травматологов и рентгенологических кабинетов в пяти поликлиниках до 23:00.