Под Алуштой в Крыму более 3 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Авария на сетях электроснабжения оставила без электроэнергии более 3 тыс. абонентов, проживающих в пяти поселках городского округа Алушты в Республике Крым. Об этом ТАСС сообщили в ГУП «Крымэнерго».

Источник: Reuters

«В связи с аварией на сетях электроснабжения обесточены населенные пункты Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное, Лазурное, Партенит. Без электроэнергии — более 3 тыс. абонентов», — сказали в «Крымэнерго».

Аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» работают над устранением аварии.

Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов городского округа Алушты. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.