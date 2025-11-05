Под Алуштой в Крыму более 3 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

«В связи с аварией на сетях электроснабжения обесточены населенные пункты Малый Маяк, Пушкино, Кипарисное, Лазурное, Партенит. Без электроэнергии — более 3 тыс. абонентов», — сказали в «Крымэнерго».
Аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» работают над устранением аварии.
Прокуратура Крыма организовала проверку в связи с ограничением электроснабжения абонентов городского округа Алушты. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований жилищно-коммунального законодательства, в том числе своевременности проведения ремонтных и восстановительных работ, сообщила пресс-служба надзорного ведомства республики.