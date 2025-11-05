Под Алуштой в Крыму более 3 тыс. абонентов остались без света из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Авария на сетях электроснабжения оставила без электроэнергии более 3 тыс. абонентов, проживающих в пяти поселках городского округа Алушты в Республике Крым. Об этом ТАСС сообщили в ГУП «Крымэнерго».