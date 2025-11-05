Роспотребнадзор прокомментировал отравление на теплоходе «Сергей Дягилев»

Об отравлении сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, около десяти человек, в том числе и дети, отравились во время круиза на теплоходе. Пассажиры якобы жаловались на рвоту, диарею и спазмы в животе. Shot сообщил, что экипаж теплохода принял решение причалить в Угличе, чтобы люди могли приобрести лекарства.