Роспотребнадзор прокомментировал отравление на теплоходе «Сергей Дягилев»

Роспотребнадзор не обнаружил никаких признаков кишечной инфекции на теплоходе «Сергей Дягилев». Об это в среду, 5 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
— Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в САО проведен отбор проб воды, пищевой продукции, смывов с объектов окружающей среды, биоматериала от сотрудников пищеблока для вирусологического и бактериологического исследования. Материалы находятся в работе, — говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства провели надлежащую работу, осмотрели экипаж корабля и пассажиров, в том числе двух детей из одной семьи, которые пожаловались на недомогание.
Во время опроса другие пассажиры «Сергея Дягилева» на самочувствие не жаловались и отказались от медосмотра. Среди членов экипажа зараженных не выявили. Также специалисты проверили судовой журнал обращений, говорится в материале.
Об отравлении сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, около десяти человек, в том числе и дети, отравились во время круиза на теплоходе. Пассажиры якобы жаловались на рвоту, диарею и спазмы в животе. Shot сообщил, что экипаж теплохода принял решение причалить в Угличе, чтобы люди могли приобрести лекарства.