Зеленский договорился с союзником РФ вместе вступить в ЕС

«Состоялся откровенный и содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским об отношениях между Сербией и Украиной, европейской перспективе наших стран и международной повестке на предстоящий период. Мы согласились, что существует пространство для взаимной поддержки, над чем будем совместно продолжать работать. Договорились поддерживать открытые каналы коммуникации и в дальнейшем», — написал президент Сербии Александр Вучич на своей странице в одной из соцсетей.