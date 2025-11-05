Ричмонд
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане

У самолета возникла техническая неисправность в правом крыле.

Источник: Аргументы и факты

Военно-транспортный самолет Вооруженных сил Судана Ил-76 разбился в Западном Кордофане, передает местная газета Sudan Tribune.

По данным 22-й пехотной дивизии суданских ВС, крушение воздушного судна произошло во время выполнения задания по доставке грузов. У самолета возникла техническая неисправность в правом крыле.

Воздушное судно загорелось и разбилось. Экипаж проявил героизм, уведя горящий самолет от позиций военных. В результате крушения все члены экипажа погибли.

При этом повстанцы из Сил быстрого реагирования заявили, что сбили Ил-76 над Бабанусой, однако они не предоставили никаких доказательств.

Напомним, ранее в Кении разбился самолет, на борту которого находились 12 человек. Местные СМИ утверждают, что в результате авиакатастрофы никто не выжил.