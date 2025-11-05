Пугачева почтила память Юрия Николаева

Юрий Николаев является выдающимся советским и российским телеведущим, удостоенным звания народного артиста России. Широкую известность он приобрел благодаря работе в качестве ведущего телевизионной программы «Утренняя почта», которая транслировалась на Первом канале в период с 1987 по 2000 год. Данная передача завоевала статус одной из наиболее востребованных и популярных телепрограмм своей эпохи.