Пугачева почтила память Юрия Николаева

Народная артистка Алла Пугачева отреагировала на смерть телеведущего Юрия Николаева. В своем посте в соцсетях она посвятила телеведущему несколько строк. Николаев скончался на 77-м году жизни 4 ноября.
Алла Пугачева в отдельной публикации в Instagram* (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) посвятила Николаеву несколько проникновенных строк. «Куда же все уходят? Куда?» — подписала певица архивное фото Николаева. Подписчики Пугачевой тоже высказали свои соболезнования — пишет Леди.Mail.ru.
Юрий Николаев является выдающимся советским и российским телеведущим, удостоенным звания народного артиста России. Широкую известность он приобрел благодаря работе в качестве ведущего телевизионной программы «Утренняя почта», которая транслировалась на Первом канале в период с 1987 по 2000 год. Данная передача завоевала статус одной из наиболее востребованных и популярных телепрограмм своей эпохи.
Ранее стало известно, что незадолго до смерти телеведущий оформил свой загородный дом стоимостью около 20 миллионов рублей на племянников. Причиной смерти стал рак легких, с которым артист боролся в последнее время.
