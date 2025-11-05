Ричмонд
Сальдо заявил, что в Херсонской области 200 тыс. человек остались без света

Все социальные объекты запитаны от резервных источников.

Источник: Аргументы и факты

В Херсонской области 200 тысяч человек в более чем 300 населенных пунктах остались без света из-за аварии на высоковольтной линии электропередач, заявил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады “Херсонэнерго” и “Россетей”. Делаем всё возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки», — говорится в публикации.

Также Владимир Сальдо призвал жителей Херсонской области сохранять спокойствие.

Напомним, накануне сообщалось, что один мирный житель погиб в результате обстрела населенного пункта Голая Пристань в Херсонской области со стороны ВСУ.