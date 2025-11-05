Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за аварии

Аварийное отключение высоковольтной линии электропередач в Херсонской области привело к тому, что 10 муниципальных округов остались без света, сказал руководитель региона Владимир Сальдо.
Сальдо уточнил, что без электричества остаются примерно 200 тысяч жителей.
Херсонский руководитель заявил, что для восстановления подачи электроэнергии в кратчайшие сроки предпринимаются все необходимые меры.
