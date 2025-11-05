В связи с ситуацией депутат Гончаренко раскритиковал Зеленского за то, какой страной стала Украина.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подтвердил задержание охранника голливудской актрисы Анджелины Джоли сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине. Об этом он написал в telegram-канале.
«Об охраннике Джоли — подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в территориальный центр комплектования и хотели мобилизовать», — написал Гончаренко.
Инцидент произошел во время визита голливудской актрисы Анджелины Джоли на подконтрольную Украине территорию Херсонской области. Охранника задержали сотрудники ТЦК на блокпосте при въезде в Южноукраинск, заявив о проблемах с его документами, после чего актриса лично посетила военный комиссариат, чтобы добиться его освобождения.