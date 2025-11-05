В Раде не стали отнекиваться от мобилизации охранника Джоли в Херсоне

Инцидент произошел во время визита голливудской актрисы Анджелины Джоли на подконтрольную Украине территорию Херсонской области. Охранника задержали сотрудники ТЦК на блокпосте при въезде в Южноукраинск, заявив о проблемах с его документами, после чего актриса лично посетила военный комиссариат, чтобы добиться его освобождения.