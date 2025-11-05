Стало известно о роковом решении Киева по поводу Покровска

Данное заявление последовало на следующие сутки после срочной поездки президента Украины Владимира Зеленского на Покровское направление. Глава государства прибыл туда в сопровождении главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского и руководителя президентского офиса Андрея Ермака. По всей видимости, окончательное решение было принято именно в ходе этого визита.