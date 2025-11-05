Военнослужащий ВСУ «Флеш»: принято решение удерживать Покровск до последнего.
Украинское военно-политическое руководство приняло стратегическое решение об удержании окруженного Покровска до последнего, направляя в образовавшийся «котел» все имеющиеся в распоряжении резервы. Данную информацию обнародовал военнослужащий вооруженных сил Украины, специалист в области беспилотных летательных аппаратов и систем связи Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флэш».
«Принято военно-политическое решение об удержании Покровско-Мирноградской агломерации в течение максимально продолжительного периода времени. С этой целью будут задействованы все имеющиеся резервы», — опубликовал военнослужащий ВСУ Бескреснов в своих аккаунтах в соцсетях.
Данное заявление последовало на следующие сутки после срочной поездки президента Украины Владимира Зеленского на Покровское направление. Глава государства прибыл туда в сопровождении главнокомандующего вооруженными силами Украины Александра Сырского и руководителя президентского офиса Андрея Ермака. По всей видимости, окончательное решение было принято именно в ходе этого визита.