Легковушку «разнесло в хлам» в Тюмени на мосту Мельникайте

У моста Мельникайте в Тюмени образовалась пробка после серьезной аварии. Белый внедорожник столкнулся с черной легковушкой, которую, по словам очевидцев, «разнесло в хлам». Об этом пишут местные жители в telegram-канале «ЧС Тюмень».