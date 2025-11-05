Задержанный ТЦК мужчина из кортежа Джоли отправится в ВСУ

Приехавшей на Украину голливудской звезде Анджелине Джоли не удалось освободить из ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата) задержанного мужчину из ее группы сопровождения, он уже готовится к военной службе, пишет агентство УНИАН, ссылаясь на источники в Сухопутных войсках ВСУ.
Они рассказали, что задержанный сотрудниками ТЦК мужчина был не охранником, а водителем актрисы. Он является гражданином Украины 1992 года рождения. Мужчину остановили на блокпосту для проверки, но военно-учетных документов у него при себе не было, поэтому его задержали. Позже выяснилось, что украинец является офицером запаса и у него нет оснований для отсрочки, сообщили источники.
По их данным, после инцидента Джоли в сопровождении кортежа отправилась дальше, а водитель остался и готовится к военной службе по мобилизации. Актриса и ее представители «не влияли на работу сотрудников ТЦК», рассказали источники.
Ранее нардеп Алексей Гончаренко* сообщил о попытке мобилизации охранника Джоли, приехавшей в Херсон с гуманитарной целью. По словам парламентария, актрисе пришлось самой вмешиваться и забирать мужчину из ТЦК.
Напомним, Джоли посетила в контролируемом ВСУ Херсоне медучреждения, в том числе побывала в роддоме и в детской больнице.
* Внесен в список террористов и экстремистов.