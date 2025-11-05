Задержанный ТЦК мужчина из кортежа Джоли отправится в ВСУ

Они рассказали, что задержанный сотрудниками ТЦК мужчина был не охранником, а водителем актрисы. Он является гражданином Украины 1992 года рождения. Мужчину остановили на блокпосту для проверки, но военно-учетных документов у него при себе не было, поэтому его задержали. Позже выяснилось, что украинец является офицером запаса и у него нет оснований для отсрочки, сообщили источники.