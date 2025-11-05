Сальдо: Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества

Ранее сообщалось, что в предстоящую зиму продолжительность аварийных отключений электроэнергии на Украине может достигать 20 часов в сутки в периоды пиковых нагрузок. В прошлом году подобный сценарий не реализовался из-за аномально тёплой погоды, однако при обычных зимних условиях такие длительные перерывы в электроснабжении становятся вероятными.