Сальдо: Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередач. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов — это более 300 населённых пунктов и 200 тыс. человек», — написал глава региона.
Он уточнил, что причиной массового отключения стало повреждение высоковольтной ЛЭП, затронувшее десять муниципальных округов области.
Ранее сообщалось, что в предстоящую зиму продолжительность аварийных отключений электроэнергии на Украине может достигать 20 часов в сутки в периоды пиковых нагрузок. В прошлом году подобный сценарий не реализовался из-за аномально тёплой погоды, однако при обычных зимних условиях такие длительные перерывы в электроснабжении становятся вероятными.
