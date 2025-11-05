Последователи Алекса Лесли сливали нюдсы невинных петербурженок в секретных чатах, называя их лидами

Ранее суд Москвы признал информацию в публикациях и курсах «секс-коуча» Алекса Лесли (Александра Кириллова) запрещённой к распространению в России. Прокуратура установила, что под видом обучения техникам знакомств и соблазнения Кириллов призывал к насилию над женщинами. После его офлайн-тренингов один из участников совершил нападение на девушку. Контент также нарушает законодательство о защите детей и содержит призывы к уголовно наказуемым действиям. Сам Кириллов заочно арестован по обвинению в склонении к изнасилованию.