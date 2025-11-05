«Кукла Барби» из Бразилии умерла после ночи за деньги с любовником-адвокатом

По данным того же источника, 51-летний адвокат, нанявший блогершу для интимных услуг, рассказал правоохранителям, что они вместе употребляли наркотические вещества. После этого Янкавски уснула в нижнем белье во время просмотра телепередач. Позже мужчина обнаружил её мертвой. При этом на теле погибшей были зафиксированы травмы глаза и ушибы на спине.