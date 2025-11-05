Трамп раскритиковал ЮАР и отказался от участия в саммите G20

По словам Трампа, республика больше не должна быть в «Двадцатке», потому что, как он считает, в стране происходит «коммунистическая тирания». Вместо него в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс. От России делегацию возглавит возглавит руководитель администрации президента Максимом Орешкиным.