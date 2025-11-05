Трамп заявил о потере суверенитета США после избрания мэра Нью-Йорка

Во вторник в Соединенных Штатах состоялись выборы глав исполнительной власти в штатах Вирджиния и Нью-Джерси, а также избрание градоначальника Нью-Йорка. По итогам голосования на должность мэра крупнейшего города страны был избран представитель демократических социалистов Мамдани. Он вошел в историю как наиболее молодой руководитель городской администрации в текущем столетии, а также стал первым исповедующим ислам политиком, занявшим данную должность.