ЕС введет новые ограничения на шенгенские визы для граждан России

«ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону. Этот шаг будет означать, что россияне, как правило, будут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям, или для лиц, которые также имеют гражданство ЕС. Ожидается, что новые, более строгие правила… будут официально приняты и внедрены на этой неделе», — пишет Politico со ссылкой на неназванных чиновников.