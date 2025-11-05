Свердловчанин с дочерью вылетел в овраг, авто перевернулось. Фото

«Предварительно, 57-летний водитель автомобиля Kia Spectra, житель Серова, с 12-летним стажем вождения, двигался из Екатеринбурга в сторону Серова. При движении водитель не учел состояние дорожного покрытия и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства.