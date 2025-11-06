ПВО России отбила вечерний налёт 16 украинских дронов на девять регионов РФ

Воздушные цели были перехвачены над территориями девяти субъектов РФ. Наибольшее количество — по три БПЛА — сбили в небе над Воронежской и Ростовской областями. По два дрона уничтожено над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым. По одному беспилотнику сбито в небе над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше