Выживший после удара ВС РФ украинский боевик сообщил о предательстве своих

Удар произошел 1 ноября, когда бойцы собрались в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты. По словам военного, кто-то из своих раскрыл российским войскам данные о планировавшемся мероприятии. В результате ракетного удара потери составили не менее 56 морпехов: восемь бойцов были ликвидированы, 40 ранены, и еще шесть пропали без вести.