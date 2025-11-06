Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: 16 украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за вечер

Министерство обороны в четверг, 6 ноября, сообщило об успешном перехвате и уничтожении 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 17:00 по московскому времени до полуночи.

Министерство обороны в четверг, 6 ноября, сообщило об успешном перехвате и уничтожении 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 17:00 по московскому времени до полуночи.

— С 17:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, над территорией Воронежской и Ростовской областями было сбито по три БПЛА, над Брянской и Волгоградской областями ликвидировали два дрона. Также два беспилотника было уничтожено над Республикой Крым. По одному БПЛА перехвачены над Белгородской, Курской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем.

5 ноября в пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше