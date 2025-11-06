МО РФ: 16 украинских БПЛА уничтожены над российскими регионами за вечер

Министерство обороны в четверг, 6 ноября, сообщило об успешном перехвате и уничтожении 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в период с 17:00 по московскому времени до полуночи.
— С 17:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, над территорией Воронежской и Ростовской областями было сбито по три БПЛА, над Брянской и Волгоградской областями ликвидировали два дрона. Также два беспилотника было уничтожено над Республикой Крым. По одному БПЛА перехвачены над Белгородской, Курской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем.
5 ноября в пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны.