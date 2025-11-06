Пожар на складе в центре Ростова-на-Дону потушили

Трехэтажное складское помещение загорелось в среду в центре Ростова-на-Дону на площади в 1 тысячу квадратных метров. Позднее площадь возгорания увеличилась до 1,6 тысячи квадратных метров. На этой же площади пожар был локализован. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.