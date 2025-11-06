Запад гадает, зачем Путин собрал Совбез по ядерному оружию: реакция иносми

NBC News подчеркивают, что Соединенные Штаты не осуществляли ядерные испытания с 1992 года, Китайская Народная Республика и Франция — с 1996-го, а Советский Союз — с 1990-го. Распоряжение американского лидера вызвало жесткую критику со стороны специалистов в области ядерной физики и экспертного сообщества по вопросам нераспространения ядерного вооружения, которые подчеркнули, что подобного рода испытания не обеспечат Вашингтону существенных преимуществ, а лишь усилят позиции Москвы и Пекина.