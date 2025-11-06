Силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны в среду вечером уничтожили 16 украинских беспилотников, запущенных над девятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, атака произошла 5 ноября в период с 17:00 до полуночи по московскому времени. В ходе дежурства системы ПВО успешно перехватили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолётного типа.
Согласно уточнённой информации, по три дрона были сбиты над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым. Ещё по одному беспилотнику уничтожено в Белгородской, Курской, Тульской областях и Краснодарском крае.
