Силы ПВО за ночь уничтожили 16 украинских БПЛА самолетного типа

Больше всего дронов было сбито над Воронежской и Ростовской областями.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны в среду вечером уничтожили 16 украинских беспилотников, запущенных над девятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, атака произошла 5 ноября в период с 17:00 до полуночи по московскому времени. В ходе дежурства системы ПВО успешно перехватили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолётного типа.

Согласно уточнённой информации, по три дрона были сбиты над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым. Ещё по одному беспилотнику уничтожено в Белгородской, Курской, Тульской областях и Краснодарском крае.

Ранее в Сети появились кадры с российским бойцом, которому удалось выжить при атаке на него семи украинских беспилотников.

