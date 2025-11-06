Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Системы ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над девятью регионами РФ

Системы ПВО за семь часов уничтожили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Силы ПВО сработали над девятью регионами России.

Системы ПВО за семь часов уничтожили 16 украинских беспилотников над девятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

«С 17:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении в telegram-канале министерства. По три БПЛА были уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Брянской и Волгоградской областями и Республикой Крым. Еще по одному беспилотнику — над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 40 украинских БПЛА в ночь на 5 ноября. Наибольшее количество БПЛА было сбито над Воронежской областью. Карта СВО на Украине — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше