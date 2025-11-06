Исчезнувшего на Пхукете российского туриста нашли мертвым

31-летний россиянин, чье имя не упоминается в сообщении, пропал утром в воскресенье, 2 ноября. По словам его друзей, его накрыла волна из-за сильного отбойного течения на пляже Найтхон. Для его поиска были задействованы гидроциклы, полиция, спасатели и добровольцы из близлежащей деревни.