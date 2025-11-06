Ричмонд
Исчезнувшего на Пхукете российского туриста нашли мертвым

Генеральное консульство России на Пхукете подтвердило смерть российского туриста, который утонул во время купания на пляже Найтхон. Дипломаты поддерживают связь с местными властями и помогут организовать репатриацию тела в Россию.

31-летний россиянин, чье имя не упоминается в сообщении, пропал утром в воскресенье, 2 ноября. По словам его друзей, его накрыла волна из-за сильного отбойного течения на пляже Найтхон. Для его поиска были задействованы гидроциклы, полиция, спасатели и добровольцы из близлежащей деревни.

По информации россиян, проживающих на Пхукете, в последние несколько дней на пляже Найтхон были выставлены красные флажки, предупреждающие об опасности купания в море из-за сильных течений, передает РИА Новости.

3 ноября российский турист Дмитрий Закутский, который отдыхал на таиландском Пхукете, пропал без вести во время купания у побережья острова. Мужчина ушел под воду на глазах у друзей возле пляжа Найтон.