Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Волгограда сообщили о десяти взрывах над городом

В небе над Волгоградом и пригородами в ночь на 6 ноября прогремела серия взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских БПЛА.

Источник: Life.ru

Как рассказали SHOT местные жители, было слышно «от 7 до 10 взрывов» на западе и севере города. Они также пишут о гудении в небе и ярких вспышках. От громких звуков у людей «тряслись стены и окна в квартирах».

По оперативной информации, ПВО уничтожает дроны ВСУ на подлёте к городу. Сообщается, что БПЛА летели на малой высоте со стороны Волги. Взрывы также слышали жители Волжского и Калача-на-Дону.

Кроме того, поступила информация о срабатывании ПВО в Тульской области. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что над областью был сбит БПЛА. «Пострадавших и разрушений не зафиксировано», — заявил он.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше