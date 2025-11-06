Ричмонд
В Лабытнанги продолжается тушение крупного пожара частного дома. Фото

В Лабытнанги (ЯНАО) в ночь 6 ноября произошел крупный пожар. В частном доме на переулке Васильковом горит 100 квадратных метров. Об этом сообщают в telegram-канале МЧС ЯНАО.

Горит площадь порядка 100 квадратных метров.

«В 01 час 48 минут в пожарно-спасательную часть города Лабытнанги поступило сообщение о пожаре по адресу переулок Васильковый, дом 3, одноэтажный (частный) жилой дом. По прибытию пожарно-спасательных подразделений наблюдается горение по всей площади 100 квадратных метров», — пишет пресс-служба.

По предварительным данным, один человек смог самостоятельно эвакуироваться. Информация о пострадавших и погибших не поступала. Тушение пожара продолжается.

Пожар в Лабытнанги, переулок Васильковый, дом 3 Пожар в Лабытнанги, переулок Васильковый, дом 3 Пожар в Лабытнанги, переулок Васильковый, дом 3.