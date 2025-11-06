Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск.
Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик.
«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним», — сказал командир Лаврик на видео, предоставленном Минобороны России.
Ранее в военном ведомстве заявили, что российские военные продолжают развивать успех. Положение бойцов ВСУ, оказавшихся зажатыми в тиски в районах Купянска и Красноармейска, является незавидным.