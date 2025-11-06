Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир дал прогноз по срокам взятия Купянска

Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик.

Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск.

Бойцы группировки «Запад» в течение ближайшей недели полностью освободят Купянск. Об этом заявил командир штурмового отряда 121-го полка 68-й мотострелковой дивизии группировки «Запад» с позывным Лаврик.

«Уверен, что в течение ближайшей недели город будет полностью освобожден. Настроение боевое, задачу выполним», — сказал командир Лаврик на видео, предоставленном Минобороны России.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российские военные продолжают развивать успех. Положение бойцов ВСУ, оказавшихся зажатыми в тиски в районах Купянска и Красноармейска, является незавидным.