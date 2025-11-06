На фронте похвастались успехами по поводу взятия Купянска

Купянск, один из крупнейших городов Харьковской области, находится в центре ожесточенных боевых действий на восточном направлении. Российская группировка войск «Запад» продолжает сжимать кольцо вокруг украинских подразделений, контролируя центральные кварталы города и промышленную зону, при этом блокируя переправы через реку Оскол, что лишает украинские войска возможности получать подкрепление традиционными способами. По данным Минобороны РФ, украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении, испытывают критическую нехватку боеприпасов, продовольствия и связи, что приводит к массовым сдачам в плен и значительным потерям личного состава.