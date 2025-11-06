Около 10 взрывов прогремело над Волгоградом

В небе над Волгоградом прозвучало не менее 10 взрывов, предварительно, системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом стало известно в четверг, 6 ноября.
Очевидцы рассказали, что на западе и севере города было слышно от восьми до 10 взрывов. Кроме того, люди сообщили о гудении в небе, ярких вспышках и громких звуках, от которых «тряслись стены и окна в квартирах».
Предварительно, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к городу. По словам свидетелей, беспилотники летят на малой высоте со стороны Волги. Официальной информации от властей пока не поступало. О взрывах также сообщают жители городов Волжский и Калач-на-Дону, передает Telegram-канал Shot.
5 ноября в пресс-службе Министерства обороны сообщили, что в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников над территориями нескольких регионов страны.